Deutschlandweit ist ein heftiger Streit um Teilzeitarbeit entbrannt. Frauen trifft es im Landkreis Harz besonders oft – häufig unfreiwillig. Welche Auswege für die Agentur für Arbeit nun fordert.

Merz-Kritik an Arbeitsmoral: Warum so viele Frauen im Harz in der Teilzeitfalle stecken

Frauen in der Reinigungsbranche arbeiten im Landkreis Harz besonders häufig in Teilzeit.

Landkreis Harz. - Kaum ein Thema sorgt Anfang 2026 für so viel Zündstoff wie Teilzeitarbeit: Bundeskanzler Friedrich Merz fordert seit Monaten mehr Arbeitsmoral, die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU löste mit ihrem inzwischen abgeschwächten Vorstoß „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ hitzige Debatten aus. Doch wie viele Harzer sind davon überhaupt betroffen?