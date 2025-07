Im Prozess um den gewaltsamen Tod von Anna-Lena aus Genthin kommen erschreckende Details ans Licht. Am Landgericht Stendal berichten Zeugen von tiefen Messerstichen und Bilder der Toten, die per Handy verschickt wurden.

Ein 28-Jähriger wird beschuldigt, in Genthin seine Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen geötet zu haben.

Stendal/Genthin. - Beschreibungen der tiefen Wunden, verschickte Handybilder, eisernes Schweigen. Der Prozess um den gewaltsamen Tod von Anna-Lena aus Genthin ist anspruchsvoll. Neun Zeugen sind nun am Landgericht Stendal befragt worden. Einem 28-Jährigen wird vorgeworfen, am 30. Januar 2024 seine 20-jährige Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen in Hals und Oberkörper getötet zu haben.