Der Tod von Anna-Lena hat Genthin erschüttert: Die 20-jährige Frau ist in ihrer Wohnung getötet worden. Ihr Ex-Freund muss sich vor dem Landgericht Stendal verantworten. Der Termin steht.

Am 30. Januar 2025 wurde die 20-jährige Anna-Lena tot in ihrer Genthiner Wohnung aufgefunden. Experten der Spurensicherung waren schnell vor Ort.

Genthin/Stendal. - Ihr Tod hat die Stadt erschüttert, der Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Am 30. Januar 2025 ist die 20-jährige Anna-Lena in ihrer Wohnung in Genthin ermordet worden. Vor dem Prozess werden viele Details bekannt.