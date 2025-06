Über 300 Exponate gefunden Archäologische Funde beim Deichbau an der Elbe: Gab es hier eine Siedlung vor 2000 Jahren?

Bei Arbeiten am Deich an der Elbe haben Archäologen spektakuläre Funde gemacht. Diese liefern Hinweise auf eine 2000-Jahre alte Siedlung von der Spätbronzezeit bis zur Römischen Kaiserzeit. Ein Fundstück spricht jedoch dagegen. Was bereits bekannt ist.