Ein Solarpark südlich von Parchen verspricht grüne Energie, Steuereinnahmen und Vorteile für die Bürger. Doch ein geschütztes Naturgebiet könnte das Millionenprojekt zu Fall bringen – entscheidet sich Genthin bald dagegen?

Ärger in Genthin: Millionen-Solarpark trifft auf Widerstand wegen Naturschutz

Die geplante Solarfläche soll auch für Nutztier zur Verfügung stehen.

Genthin - Ein Solarprojekt mit Millionenpotenzial, grüner Begleitnutzung und Vorteilen für Genthiner Bürgerinnen und Bürger und trotzdem gibt es Widerstand gegen das großflächige Solarfeld. Was vielversprechend klingt, sorgt vor allem wegen des angrenzenden Fiener Bruchs für Unstimmigkeiten.