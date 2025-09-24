weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Tolle Choreographien zum Jubiläum: Von Michael Jackson bis Greatest Showman: Tänzerinnen von O'Blue begeistern ihr Publikum

Tolle Choreographien zum Jubiläum Von Michael Jackson bis Greatest Showman: Tänzerinnen von O'Blue begeistern ihr Publikum

Der Zerbster Verein O'Blue mischt seit 20 Jahren die Tanzlandschaft auf. Jetzt wurde das Jubiläum mit einer beeindruckten Bühnenshow gefeiert.

Von Daniela Apel 24.09.2025, 07:15
Bei der Jubiläumsfeier des Zerbster Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue präsentierten die einzelnen Tanzgruppen, wie vielfältig die Choreographien sind.
Bei der Jubiläumsfeier des Zerbster Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue präsentierten die einzelnen Tanzgruppen, wie vielfältig die Choreographien sind. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Im Mai 2005 ging der Bühnen-, Tanz- und Showverein O'Blue in Zerbst an den Start, um die Tanzlandschaft aufzumischen. So formulierte es Katrin Pickler, die nicht nur als Vereinsvorsitzende agiert, sondern ebenfalls als Choreografin überzeugt. Das ist bei den Auftritten zu erleben, bei denen die Tänzerinnen stets aufs Neue ihr Publikum begeistern, und das seit nunmehr 20 Jahren.