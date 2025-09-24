Das „Döskollektiv“ bringt zum zweiten Mal eine Performance über chronische Erkrankungen auf die Magdeburger Bühne. Diesmal über Long-Covid - auch weil eine der beiden Künstlerinnen selbst betroffen ist.

Sophie Lenglachner (links) und Kristin Fabig widmen sich in ihrer Performance dem Thema Long-Covid. Aufgeführt wird diese im Theater Magdeburg.

Magdeburg. - Für die meisten Menschen ist die Corona-Pandemie vorbei. Für Personen, die beispielsweise von Long- oder Post-Covid betroffen sind, ist diese aber noch deutlich spürbar. Die Performance „Floortime, Baby!“ nimmt dieses Thema auf und bringt es auf die Bühne.