  4. Chronische Erkrankungen auf der Bühne: Performance im Magdeburger Theater über Long-Covid

Das „Döskollektiv“ bringt zum zweiten Mal eine Performance über chronische Erkrankungen auf die Magdeburger Bühne. Diesmal über Long-Covid - auch weil eine der beiden Künstlerinnen selbst betroffen ist.

Von Lena Bellon 24.09.2025, 07:10
Sophie Lenglachner (links) und Kristin Fabig widmen sich in ihrer Performance dem Thema Long-Covid. Aufgeführt wird diese im Theater Magdeburg.
Sophie Lenglachner (links) und Kristin Fabig widmen sich in ihrer Performance dem Thema Long-Covid. Aufgeführt wird diese im Theater Magdeburg. Foto: Kathrin Singer

Magdeburg. - Für die meisten Menschen ist die Corona-Pandemie vorbei. Für Personen, die beispielsweise von Long- oder Post-Covid betroffen sind, ist diese aber noch deutlich spürbar. Die Performance „Floortime, Baby!“ nimmt dieses Thema auf und bringt es auf die Bühne.