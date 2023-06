Auftakt in Genthin: So bleibt die Alltagsfitness bis ins hohe Alter erhalten

Genthin - Sommerwetter, nicht zu heiß - besser konnten die Bedingungen am Sonnabend bei der Auftaktveranstaltung zur Aktion „Bewegung mit Herz“ auf dem Gelände des SV Chemie Genthin am Elbe-Havel-Kanal nicht sein. Und so schwingt sich auch Lothar Dikof mit Vergnügen aufs Smoothie-Bike, um darauf so lange zu strampeln, bis sich die gefrorene roten Früchte in einen leckeren, trinkbaren Brei verwandelt haben (im Schnitt innerhalb von zwei, drei Minuten). Er versuche, immer in Bewegung zu bleiben, sagt er der Volksstimme, jetzt als Rentner habe er ja die Zeit dafür.

Allein mache es ihm wenig Spaß, weshalb er solche Gruppenangebote jetzt immer gerne annehme. Dabei, so Projektleiter Phillipp Carl vom Landessportbund Sachsen-Anhalt, ging es am Samstag auch darum, die reiferen Jahrgänge Genthins auf ihren Fitnessstand hin zu testen. Die fünf Übungen beim Alltags-Test sehen einfach aus, zeigen aber schnell, an welcher Stelle es hapert: ob bei der Beinkraft, der Armkraft, der Ausdauer, der Schulterbeweglichkeit oder der Geschicklichkeit.

Kurs für Herzgesundheit beginnt am 7. September

Wer hier gut abschneidet, hat alle Chancen, auch später im hohen Alter selbständig und ohne größere Umstände seinen Alltag bewältigen zu können. Ruth Schmälzlein, 71, ist fit. Kein Wunder, Sport und Bewegung haben ihr bisheriges Leben mitbestimmt. Auch jetzt, wo sich Kniebeschwerden eingestellt haben. Im punkto Hüftbeweglichkeit macht ihr am Samstag so leicht keiner etwas vor.

Wer Lust auf mehr Bewegung, zugeschnitten auf die Herzgesundheit, bekommen hat, der ist eingeladen, ab 7. September einen entsprechenden Kurs unter Leitung von Gudrun Döring mitzumachen. Neun Monate kostenfrei.