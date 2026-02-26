Sie führt über 7.000 Kilometer und durch 7 Länder und gilt als härteste Rallye für den guten Zweck. Wenn in ein paar Tagen die Rallye Dresden-Dakar-Banjul gestartet wird, ist Matthias Brucke aus Genthin mittendrin.

Aus der Stadtverwaltung Burg rein ins Abenteuer: Fahrer aus Genthin startet bei härtester Charity-Rallye

Die Rallye Dresden-Dakar-Banjul führt Matthias Brucke aus Genthin durch die Wüste. Vor Jahren war er mit einem BMW am Start.

Genthin/Burg - Rein ins größte Abenteuer seines Lebens. Matthias Brucke aus Genthin ist Autofahrer aus Leidenschaft. Er startet bei der Rallye Dresden-Dakar-Banjul. Bei der geht es nicht darum, möglichst schnell anzukommen, sondern überhaupt das Ziel zu erreichen.