Neueröffnung in Gerwisch „Vorne kühl, hinten hot“ - nächste Sensation nach Ostmilch-Eröffnung

Das gab es in der Gemeinde Biederitz noch nie - nach der Ostmilch-Eröffnung folgt nun die nächste Sensation. Ein weiteres Unternehmen siedelt sich an. Für die Menschen in Gerwisch wird es damit heiß.