  4. Neueröffnung in Gerwisch: „Vorne kühl, hinten hot“ - nächste Sensation nach Ostmilch-Eröffnung

Das gab es in der Gemeinde Biederitz noch nie - nach der Ostmilch-Eröffnung folgt nun die nächste Sensation. Ein weiteres Unternehmen siedelt sich an. Für die Menschen in Gerwisch wird es damit heiß.

Von Willy Weyhrauch 26.02.2026, 19:31
Die Ostmilch-Eröffnung in Gerwisch schlug Wellen weit in das Jerichower Land hinein. Nun wird im selben Gebäude die nächste Sensation einziehen. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch - Die Ostmilch-Eröffnung an der B1 in Gerwisch sorgte über die Ortsgrenzen hinweg für Aufsehen. Nun erlebt der Ort die nächste Sensation: Im selben Gebäude zieht ein neues Unternehmen ein. Die Vermieterin der Räumlichkeit verrät: „Vorne kühl, hinten hot!“