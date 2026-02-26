Die Reihe „Kultur im Bahnhof“ wird beim nächsten Termin literarisch. Gundula Ihlefeldt liest Geschichten zum Schmunzeln.

Wolmirstedt. - Die Reihe „Kultur im Bahnhof“ zeigt sich meist musikalisch, doch am Donnerstag, 5. März, stehen Geschichten im Mittelpunkt. Zu Gast ist die Autorin Gundula Ihlefeldt. Sie hat bereits Kinderbücher veröffentlicht, kommt nun aber mit Erzählungen, in denen sich Erwachsene mit ihrem (Beziehungs)Alltag wiederfinden können. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr.

Es wird ein Nachmittag im Chaos der Gefühle, verrät Gundula Ihlefeldt, um das Spannungsfeld zwischen Männern und Frauen. „Männer können doch gar nicht so widerspenstig sein, als dass Frauen sie nicht überlisten können.“

In den heiteren, turbulenten Geschichten gehen Frauen ihren Weg unter ganz unterschiedlichen Umständen. Freundschaft, Liebe, Familie – alles Themen, so selbstverständlich wie das Einschenken eines Weines beim Lesen dieses Buches.

Die mit einem Augenzwinkern erzählten Wahrheiten über das Leben laden zum Entspannen, Träumen oder einfach zum Nachsinnen ein.

Gundula Ihlefeldt lebt in der Börde und unterrichtet an der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Wolmirstedt.

Das Team des Cafés im Bahnhof bietet wieder Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und mehr.