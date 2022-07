Ausblick für RE 1-Pendler am Bahnhof Genthin soll schöner werden

Der Genthiner Bahnhof ist nicht unbedingt ein Aushängeschild. Den Pendlern im RE 1 dürfte aber im letzten Drittel des Jahres 2021 einige sanierte Bereiche auffallen. Mithilfe eines Konjunkturprogramms des Bundes will die Deutsche Bahn jetzt anpacken.

Am Genthiner Bahnhof tut sich was. Zuerst wurden die Fahrkartenautomaten umplatziert und eine neue Anzeigetafel aufgestellt.

Genthin - Dass am Genthiner Bahnhof rein optisch einiges getan werden muss, ist dem regelmäßigen Bahnfahrer bekannt. Nun kommt Bewegung in einige dringend notwendige Ausbesserungen an den Bahnanlagen. Ein Konjunkturprogramm des Bundes stellt die finanziellen Mittel. Den Anfang machte der digitale Fahrkartenverkauf.