Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ist es am Morgen zu einem heftigen Unfall gekommen. Bei Theeßen (Jerichower Land) ist ein Reisebus auf einen Lkw aufgefahren, es gibt mehrere Verletzte.

Theeßen - Schlimme Szenen auf der Autobahn 2 bei Theeßen. Hier ist am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ein Reisebus auf einen Lkw aufgefahren, der dabei auf einen weiteren Lkw geschoben wurde. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Laut Autobahnpolizei soll der Busfahrer das Ende eines Staus übersehen haben, der sich aufgrund der Vollsperrung bei Ziesar in gleicher Fahrtrichtung gebildet hat. Hier hatte am Sonnabend, 28. Juni 2025, ein Tanklaster bei einem Unfall über 20.000 Liter Olivenöl verloren, die Reinigungsarbeiten dauern nach wie vor an.

Feuerwehr bringt Verletzten vom Unfall mit Reisebus bei Theeßen von der Autobahn 2

Bei dem Unfall mit dem Reisebus gibt es mehrere leicht Verletzte, wie es weiter von der Autobahnpolizei heißt. Diese werden derzeit mit Fahrzeugen von Feuerwehren aus den nahegelegenen Ortschaften von der Autobahn gebracht.

Etwa 25 Reisegäste und der Fahrer wurden mit Mannschaftstransportwagen (MTW) zum Rasthof in Theeßen gebracht, wo sie vom Rettungsdienst versorgt werden, heißt es von der Burger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sind bereits wieder zurück im Gerätehaus.

Die Bergungsarbeiten dauern an, der Unfallbereich ist teilweise gesperrt. Aktuell ist nur noch der rechte Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.