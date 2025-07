Halberstadt. - Max ist neugierig. Der Alpakahengst in schicker Sommerfrisur steht am Zaun und beäugt das Geschehen. Die Organisatoren und langjährigen Unterstützer des Halberstädter Tiergartenfestes freuen sich über die tierische Aufmerksamkeit.

Geht es bei dem Fest, das ihnen gemeinsam am Herzen liegt, doch genau um die Bewohner des Tiergartens. Denn auch wenn die Menschen am Sonntag, 17. August, zum Feiern eingeladen sind - die Tiere bleiben die Hauptattraktion.

Fest startet schon am Vormittag in Halberstadts Tiergarten

So startet das Fest dieses Jahr um 11 Uhr in den Gehegen der Einrichtung. „Wir laden zu einem großen Rundgang ein“, sagt Tiergartenchef David Neubert. „Wir werden im 15-Minuten-Rhythmus in den Gehegen Showfütterungen vornehmen. Die Besucher können entscheiden, ob sie mit uns die 90-minütige Runde mitziehen, also von den Ziegen zu den Trampeltieren und Erdmännchen, vom Baumstachler zum Känguru, vom Luchs zum Damwild, oder ob sie mit einem unserer Mitarbeiter im Gehege länger im Gespräch bleiben wollen.“

Man kann auch zum Zeitpunkt der Fütterung an dem Gehege sein, dessen Bewohner einen gerade am meisten interessieren. Die Zeiten stehen auf den Plakaten.

Bühnenprogramm mit Mitmachkonzert für Kinder im Tiergarten

Während Showfütterungen und Ponyreiten auf der Jahnwiese um 11 Uhr starten, beginnt das Bühnenprogramm traditionell um 14 Uhr. Es gibt aktuelle Informationen zu der Einrichtung, Auftritte der Kindertanzgruppen des Vitalia-Plus-Fitnessstudios aus Osterwieck und ab 15 Uhr ein Mitmachkonzert für Kinder mit der Gruppe Kess. Dazu kommen Kinderschminken, Hüpfburg, Spiel- und Bastelstationen sowie süße und herzhafte Leckereien.

Dass Volksstimme und Tiergarten den Fokus mehr auf die Kinder legen, freut nicht nur Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata. Auch die langjährigen Unterstützer von Harzer Volksbank und der S&P- Steuerberatungsgesellschaft sind froh, dass das traditionsreiche Fest Kinder und Familien im Blick behält.