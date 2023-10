Nr wenige Jahre nach der Einführung einer neuen Richtlinie zu Personalausstattung in Kliniken der Psychiatrie und Psychosomatik stellt Thomas Wendler vernichtendes Urteil aus.

AWO-Krankenhaus-Chef in Jerichow geht Politik hart an

Jerichow - Seit Jahren warnt die AWO vor den Folgen der Richtlinie des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss), der darin die Untergrenzen für das Personal in der Psychiatrie und Psychosomatik festgelegt hat. Die Awo lud dafür in der Vergangenheit Vertreter aus der Politik ein, darunter auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Das Warten auf Reaktionen aus der Politik hält an. Awo-Geschäftsführer Thomas Wendler legt deshalb erneut nach.