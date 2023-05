Bauarbeiten auf der B 1 bei Plaue dauern noch bis in den Juni. Autofahrer müssen Weg üer Wustweritz nehmen.

In Plaue laufen derzeit Bauarbeiten. Brandenburg ist von GEnthin nicht direkt über die Bundesstraße zu erreichen.

Brandenburg/H. /Genthin - (vs) Auf der B 1 in Richtung Brandenburg müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Zwischen Plaue und Neubensdorf laufen Straßenbauarbeiten, bei denen unter anderem ein Radweg gebaut wird.

Wie die Landesstraßenbaubehörde Brandenburg mitteilt, läuft die Umleitung aus Brandenburg über Plaue, Kirchmöser und Wusterwitz nach Genthin beziehungsweise Rathenow und umgekehrt. Eine entsprechende Umleitungsführung, sei laut Baubehörde ausgeschildert.

Erster Bauabschnitt bis 17. Mai

Aktuell läuft der erste Bauabschnitt, der voraussichtlich bis zum 17. Mai dauert. Der zweite Bauabschnitt beginnt nach den Feiertagen am 30. Mai und endet voraussichtlich am 16. Juni. Danach seien noch einige Nebenarbeiten zu erledigen.

Geplant ist, dass die Bauarbeiten am 30. Juni beendet sind. Danach gibt es wieder freie Fahrt auf der Strecke zwischen Genthin und Brandenburg.