In der Stadt Jerichow gibt es seit 2009 einen „postalischen Nachholebedarf“. Eine einheitliche Postanschrift sei deshalb für die Einheitsgemeinde erforderlich, so die Stadtverwaltung. Warum?

Jerichow - Für gut 40 Straßen in der Einheitsgemeinde Jerichow wird sich der Name ändern, das ist mit einem Grundsatzbeschluss des Stadtrates sicher. Ob es in Jerichow damit auch eine einheitliche Postleitzahl geben wird, steht allerdings noch nicht fest, dazu werden sich die Ortschaftsräte in den nächsten Tagen eine Meinung zu bilden haben.