Ferchland - Der Heimatverein von Ferchland feiert jährlich ein Sommerfest, um sich bei allen Vereinsmitgliedern und deren Familien, Sponsoren und Unterstützern für ihr tatkräftiges Engagement zu bedanken.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von umliegenden Vereinen, Sponsoren und Unterstützern, der Ortschaftsrat und der Ortsbürgermeister von Ferchland, Daniel Richter, sowie viele weitere Gäste feierten gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern. Neben feierlichen Grußworten wurden auch die Vereinsmitglieder ausgezeichnet, die zuvor den Vorsitz innehatten.

Der neue Vorstand, bestehend aus David Friedrich, Ralf Lüde, Sabrina Kühne und Lucie Schröder, berichtete über die letzten erfolgreichen Veranstaltungen, zum Beispiel den Weihnachtsmarkt und das Kinderfest, und darüber, was der Verein zukünftig für das Dorf geplant hat. Viele Veranstaltungen und Projekte sind vorgesehen.

Viele Events geplant

So hat der Heimatverein Ferchland/Elbe in diesem Jahr noch die folgenden Veranstaltungen geplant: 8. September Tag des offenen Denkmals an der Kirche, 21. September Radtour, 26. Oktober Laternenumzug am Elbehaus, 23. November Weihnachtsbaum schmücken an der Kirche und am 1. Dezember Weihnachtsmarkt an der Kirche.

Nach dem „formalen“ Part wurde bis in die späten Abendstunden ausgelassen gefeiert, getanzt und sich in guter Stimmung nett unterhalten.