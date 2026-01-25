Das „Digimobil“ der Verbraucherzentrale kommt ins Jerichower Land. In Genthin und Burg können sich Verbraucher kostenlos beraten lassen. So funktioniert es.

Beratungsmobil der Verbraucherzentrale macht Station in Genthin und Burg

Genthin/Burg - Das Beratungsmobil der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt ist unterwegs und macht im Februar Station im Jerichower Land. Am 9. Februar steht das mit digitaler Technik ausgestattete Fahrzeug von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Genthin, am 10. Februar dann an der Uhr in der Schartauer Straße in Burg.