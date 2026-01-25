Erst der Dreifach-Sieg im Weltcup, nun Olympia vor den Augen. So bereitet sich der gebürtige Halberstädter Georg Fleischhauer auf den Saisonhöhepunkt in Cortina vor.

Sportler aus dem Harz will mit Sorgfalt zum Olympiasieg

So sehen Sieger aus: Georg Fleischhauer (links) und Johannes Lochner haben in dieser Saison den Weltcup im Zweier-, im Viererbob und die Gesamtwertung gewonnen. Nun soll der Olympiasieg folgen.

Halberstadt. - Im Winter 2025/26 haben Georg Fleischhauer und Johannes Lochner den Bobsport dominiert. Nach den Siegen im Zweier- und im Viererbob und in der Weltcup-Gesamtwertung lautet die Ansage: Wir wollen Olympiasieger werden. So bereitet sich der Mann aus dem Harz auf den Saisonhöhepunkt vor.