Sport im Harz Sportler aus dem Harz will mit Sorgfalt zum Olympiasieg
Erst der Dreifach-Sieg im Weltcup, nun Olympia vor den Augen. So bereitet sich der gebürtige Halberstädter Georg Fleischhauer auf den Saisonhöhepunkt in Cortina vor.
25.01.2026, 10:30
Halberstadt. - Im Winter 2025/26 haben Georg Fleischhauer und Johannes Lochner den Bobsport dominiert. Nach den Siegen im Zweier- und im Viererbob und in der Weltcup-Gesamtwertung lautet die Ansage: Wir wollen Olympiasieger werden. So bereitet sich der Mann aus dem Harz auf den Saisonhöhepunkt vor.