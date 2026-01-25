Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Ihleburg, Parchau und Burg am 24. Januar gerufen worden. Mehrere Wildschweine waren in den zugefrorenen Elbe-Havel-Kanal eingebrochen.

Burg. - Zu einem dramatischen Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Ihleburg, Parchau und Burg am 24. Januar gegen 10.30 Uhr alarmiert worden. Der Leitstelle war gemeldet worden, dass mehrere Wildschweine in das Eis des Elbe-Havel-Kanals eingebrochen waren.

„Diese Meldung bestätigte sich leider nach dem Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort“, so Marc Sommer von der Freiwilligen Feuerwehr Burg. Mit Eisretter und Überlebensanzug begab sich die Burger Wehr zur Einsatzstelle. Mit Schlauchboot und Eisretter versuchte ein Feuerwehrmann, sich den Tieren zu nähern. Aufgrund der einzelnen Eisschollen ein kräftezehrendes und zeitaufwendiges Vorhaben.

Eisbrecher kam zufällig vorbei

Schnell wurde klar, dass die Mittel der Feuerwehr für eine Rettung ungeeignet waren. Noch während der laufenden Maßnahmen kam ein Eisbrecher an der Einsatzstelle vorbei. Mit Hilfe des Spezialbootes konnten zwei Wildschweine aus dem eisigen Wasser befreit werden. Für drei der Wildtiere gab es jedoch leider keine Rettung. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Er hat die Gefahr des Betretens von Eisflächen nochmals bewusst und dramatisch vor Augen geführt.

Der Einsatz war für die Feuerwehren eine schwere Aufgabe. Foto: Freiwillige Feuerwehr Burg

Daher der Appell der Feuerwehr: „Bitte nur freigegebene Eisflächen betreten!“ Derzeit sind im Jerichower Land keine Eisflächen freigegeben.