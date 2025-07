Beschmierte Trafostation in Jerichow: Kunstwerk endlich vollendet

Wappen und Awo-Fachkrankenhaus zieren die jetzt fertig gestaltete Trafostation der Avacon in Jerichow.

Jerichow. - Ein Schaden in vierstelliger Summe ist entstanden, als Unbekannte Anfang Oktober vergangenen Jahres die künstlerisch gestaltete Trafostation am Awo-Fachkrankenhaus in der Johannes-Lange-Straße vor ihrer Vollendung besprüht hatten.