Genthin. - Am Wochenende sind 55 Schülerinnen und Schüler in einer würdevollen Zeremonie in der St. Trinitatiskirche aus dem Bismarck-Gymnasium entlassen worden. Das ist das Besondere am Genthiner Abiturjahrgang 2025.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.