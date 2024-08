Bombendrohung an der Uhland-Grundschule in Genthin

Genthin - Schockierende Nachricht nach Schulbeginn: An der Grundschule Ludwig Uhland in Genthin gab es am Donnerstag eine Bombendrohung. Sowohl die Schule als auch eine angrenzende Kita und Anwohner aus Einfamilienhäusern sind am frühen Morgen evakuiert worden. Die Polizei war am Morgen einem Bombenspürhund im Einsatz. Die Drohung war so die Polizei per E-Mail eingegangen.

Seit Mittwoch gibt es ähnliche Drohungen wie in Genthin auch in anderen Schulen in der gesamten Bundesrepublik. In Sachsen-Anhalt waren etwa Schulen in Magdeburg und Dessau betroffen. Allen Drohungen gemein sei, dass sie laut Polizei per E-Mail eingegangen waren.

Keine Sprengkörper gefunden

Eine Sprecherin der Polizei konnte am Vormittag Entwarnung geben, so hätten sich weder im Außenbereich der Schule noch im Gebäude Sprengkörper gefunden. Daher durften die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück und auch die Grundschule und Kita durften wieder genutzt werden. In dr Kindereinrichtung lief der Betrieb am späten Vormittag wieder regulär.

Die Polizei beim Einsatz in Genthin-Süd. Foto: Simone Pötschke

In der Uhlandschule wurde am Vormittag wieder gearbeitet. Lehrer und Kinder waren gegen 10 Uhr wieder im Schulgebäude. „Einen regulären Schulbetrieb gibt es heute nicht mehr“, so Schulleiter Falk. Wir haben die Kinder betreut, die noch nicht abgeholt werden konnten. Der Schock saß bei allen Beteiligten noch tief. Beständig hielten die Lehrer mit Eltern und Schülern Kontakt, um die Situation zu erklären.

Auf dem Schulhof der Sekundarschule evakuiert

Am Morgen mussten alle in der Uhlandschule befindlichen Personen das Gebäude verlassen. „Wir haben uns in sicherer Entfernung auf dem Schulhof der nahen Sekundarschule am Baumschulenweg versammelt“, berichtet Schulleiter Martin Falk. Die Eltern seien über die schuleigene App informiert und gebeten worden ihre Kinder abzuholen. Das habe in vielen Fällen sehr schnell geklappt.

Eine Mutter berichtet, dass sie gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen sei, als die Information einging. „Ich bin dann umgedreht und habe meine Tochter abgeholt“, berichtet sie. Glücklicherweise konnte sie mit ihrem Arbeitgeber ein Home-Office vereinbaren, so dass sie von zu Hause arbeiten und bei ihrer Tochter bleiben konnte.

Für Falk hätten sich zwei Dinge bewährt, zum einen die digitale Informationskette über die sich die Eltern zum Teil gegenseitig in Kenntnis gesetzt hätten. Zum anderen seien am ersten Schultag die Fluchtwege mit den Kindern abgegangen worden, was sich beim echten Notfall als hilfreich erwiesen habe.