Altenklitsche - Einen ungewöhnlichen Fund machte ein Landwirt in Altenklitsche am Sonnabendmorgen. Beim Umpflügen seines Feldes stieß er auf eine Wurfgranate. Den Fund meldete er bei der Polizei in Genthin.

Die Polizei sperrte den Fundort großflächig ab und sicherte den Bereich. Noch am Vormittag wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen.

Kampfmittelexperten im Einsatz

Die Experten nahmen die Wurfgranate in Augenschein und bestätigten, dass es sich um einen hochexplosiven und noch voll funktionsfähigen Sprengkörper handelte. Durch den Dienst wurde die Wurfgranate sicher geborgen und zur fachgerechten Entsorgung abtransportiert.

Das im Jerichower Land alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in Wälder, Felder oder sogar im sommerlichen Niedrigwasser auftaucht, ist gar nicht so selten.

Alte Kampfmittel sind oft nicht zu erkennen

Der Landkreis Jerichower Land zählt auf seiner Internetseite einige dieser Kampfmittel auf und nennt unter anderem Gewehrpatronen, Granaten, Spreng- und Zündmittel, aber auch Bomben und Minen.

Allerdings seien diese Funde nicht zu erkennen. Viele seien bis zur Unkenntlichkeit verrostet oder ähneln im Aussehen handelsüblichen Gebrauchsgegenständen. Die Polizei weist in ihrer Meldung zum aktuellen Fund daher darauf hin, dass jeder, der verdächtige Gegenstände findet, sofort die Polizei informieren und sich von dem Objekt fernhalten sollte.