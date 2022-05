Mit einer 75-prozentigen Mehrheit hatte der Genthiner Stadtrat ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Matthias Günther in Gang gesetzt. Heute waren die Genthiner aufgerufen, für oder gegen die Abwahl zu stimmen.

Genthin - Genthins Bürgermeister Matthias Günther bleibt im Amt. Beim Abwahlverfahren gegen ihn sind nicht die nötigen Stimmen von mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten in Genthin zusammen gekommen. 2351 Genthiner haben ihre Stimmen im Wahllokale am Sonntag abgegeben. Dazu kamen rund 1114 Briefwähler. Insgesamt 3465 Wähler. Damit wurde das Quorum von 3526 Stimmen nicht erreicht. Matthias Günther bleibt Bürgermeister in Genthin.