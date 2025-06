Zukunft des schnellen Internets in Genthin ungewiss

Dieses dünne Glasfaserkabel sollte schon längst in Genthin verlegt sein.

Genthin - Was wird aus dem schnellen Internet in Genthin? Seit dem vergangenen Jahr bewirbt Avacon connect in Genthin, Roßdorf, Brettin, Mützel und Hüttermühle die Möglichkeit für Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit (1000 Megabit) zu wechseln. Aber noch wurde kein Kabel verlegt. Jetzt könnte sich alles ändern.