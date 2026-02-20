weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Honiglädchen Zerben schließt: Das sind die Gründe für das Aus

Keine leichte Entscheidung Ein Traum zerplatzt: Beliebtes Café an der Elbe schließt - und doch ist es nicht ganz vorbei

Das Honiglädchen in Zerben an der Elbe ist seit 2022 ein beliebter Treffpunkt bei Stammgästen und Touristen. Doch zum 1. März wird das Café schließen. Was die Gründe dafür sind und warum es doch keine endgültige Schließung ist.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 23.02.2026, 16:19
Doreen Kohrt bedankt sich bei den Gästen des Honiglädchens für die Treue. Ende des Monats schließt das Café in Zerben an der Elbe.
Doreen Kohrt bedankt sich bei den Gästen des Honiglädchens für die Treue. Ende des Monats schließt das Café in Zerben an der Elbe. Foto: Louis Hantelmann

Zerben. - Mit Kaffee, Kuchen, Eis und einem breiten Spektrum von Produkten aus Honig ist das Honiglädchen in Zerben ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische, Stammgäste und Touristen, die etwa eine Tour entlang der Elbe machen - zumindest noch.