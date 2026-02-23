Für den sicheren Schulweg in einer Straße in Magdeburg wurden im Stadtrat Ampel und Tempo 30 beantragt. Doch die Stadtverwaltung lehnt das mangels Nutzen ab.

Magdeburg lehnt Tempo 30 ab, weil sich Autofahrer sowieso nicht daran halten

Im Berufsverkehr ist die Agnetenstraße in Magdeburg nicht leicht zu überqueren.

Magdeburg. - Die Agnetenstraße im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt beschäftigt derzeit die Stadtpolitik. Um unter anderem Schülern des nahen Stiftungsgymnasiums die Querung der Straße zu erleichtern, soll dort idealerweise eine zusätzliche Ampel aufgestellt werden. So sieht es ein aktueller Antrag der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt vor.