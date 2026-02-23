Nachwuchs weiter wichtig Kleinste Feuerwehr im Bereich Havelberg wächst
In Jederitz verstärken Einwohner das Team der Freiwilligen. Für die Truppmannausbildung geht die Stadtwehrleitung in Havelberg in diesem Jahr neue Wege.
Jederitz. - Sie sind nur eine kleine Truppe. Aber genauso wichtig wie eine größere in der Gemeinschaft der Ortsfeuerwehren Havelberg. Die Kameraden aus Jederitz haben auf ihrer Jahresversammlung eine positive Bilanz gezogen. Und vier Neue in ihren Reihen begrüßt. Ein gutes Zeichen, nachdem noch vor einem Jahr die Auflösung der Ortswehr drohte.