In Jederitz verstärken Einwohner das Team der Freiwilligen. Für die Truppmannausbildung geht die Stadtwehrleitung in Havelberg in diesem Jahr neue Wege.

Roberto Kleiner, Susanne Gebhardt, Mandy Falk-Kleiner und Bert Mangelsdorf (von rechts) sind neu in der Ortsfeuerwehr Jederitz. Jenny Wolff, Christian Schaper und Chris Pommerening (von links) hießen sie offiziell willkommen und wünschten eine gute Zusammenarbeit.

Jederitz. - Sie sind nur eine kleine Truppe. Aber genauso wichtig wie eine größere in der Gemeinschaft der Ortsfeuerwehren Havelberg. Die Kameraden aus Jederitz haben auf ihrer Jahresversammlung eine positive Bilanz gezogen. Und vier Neue in ihren Reihen begrüßt. Ein gutes Zeichen, nachdem noch vor einem Jahr die Auflösung der Ortswehr drohte.