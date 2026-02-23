weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Nachwuchs weiter wichtig: Kleinste Feuerwehr im Bereich Havelberg wächst

Nachwuchs weiter wichtig Kleinste Feuerwehr im Bereich Havelberg wächst

In Jederitz verstärken Einwohner das Team der Freiwilligen. Für die Truppmannausbildung geht die Stadtwehrleitung in Havelberg in diesem Jahr neue Wege.

Von Andrea Schröder 23.02.2026, 17:11
Roberto Kleiner, Susanne Gebhardt, Mandy Falk-Kleiner und Bert Mangelsdorf (von rechts) sind neu in der Ortsfeuerwehr Jederitz. Jenny Wolff, Christian Schaper und Chris Pommerening (von links) hießen sie offiziell willkommen und wünschten eine gute Zusammenarbeit.
Roberto Kleiner, Susanne Gebhardt, Mandy Falk-Kleiner und Bert Mangelsdorf (von rechts) sind neu in der Ortsfeuerwehr Jederitz. Jenny Wolff, Christian Schaper und Chris Pommerening (von links) hießen sie offiziell willkommen und wünschten eine gute Zusammenarbeit. Foto: Andrea Schröder

Jederitz. - Sie sind nur eine kleine Truppe. Aber genauso wichtig wie eine größere in der Gemeinschaft der Ortsfeuerwehren Havelberg. Die Kameraden aus Jederitz haben auf ihrer Jahresversammlung eine positive Bilanz gezogen. Und vier Neue in ihren Reihen begrüßt. Ein gutes Zeichen, nachdem noch vor einem Jahr die Auflösung der Ortswehr drohte.