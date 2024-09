Vor zehn Jahren begann die Firma Solvay mit der Herstellung von Spezialtensiden in einem ganz neuen Werk. Der Name des Unternehmens und der Betreiber haben sich geändert, den Standort gibt es immer noch.

Chemiepark etabliert Genthin als wichtigen Wirtschaftsstandort in Sachsen-Anhalt

So begann die Firma Solvay im September 2014 in Genthin: Standortleiter Thomas Gillmann (re.) gab mit Vertretern der Politik den Start für den Produktionsbeginn.

Genthin. - Es war ein Schritt in die Zukunft, als Politiker und Standortleiter Thomas Gillmann im September 2014 mit dem Druck auf den symbolischen roten Knopf den Start für das neue Solvay-Werk in Genthin gaben. Zwei Jahre zuvor war der erste Spatenstich für das damals zweite Solvay-Werk in Sachsen-Anhalt gesetzt worden.