Christine Liebsch hat es in die Voting-Runde des Demografiepreises Sachsen-Anhalt geschafft. Die Stimmabgabe noch bis zum 26. November möglich.

Christine Liebsch im Gespräch mit Andreas Müller bei der Vorbereitung des Scheunenevents in Steinitz.

Steinitz - Christine Liebsch aus Steinitz ist happy. Dazu hat sie allen Grund: In ihrem Postkasten hat sie dieser Tage eine Einladung zur Verleihung des diesjährigen Demografiepreises des Landes Sachsen-Anhalt in der Staatskanzlei am 30. November vorgefunden.