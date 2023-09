In Genthin gibt es am Donnerstag, 28. September 2023 eine öffentliche Kabarettveranstaltung mit Muhsin Omurca, der einst von Dieter Hildebrandt entdeckt wurde.

Genthin - Eine ungewöhnliche Veranstaltung gibt es heute Vormittag im Genthiner Lindenhof. Ab 10.30 Uhr ist Kabarettist Muhsin Omurca zu Gast.

Muhsin Omurca, ist einst von Deutschlands Kabarett-Altmeister Dieter Hildebrandt (1927 - 2013) entdeckt und gefördert wurden. Omurca gilt der Vater des Migrantenkabaretts in Deutschland, kennt seine Landsleute und die Deutschen wie kaum ein anderer. „Dieser Mann bricht das Miteinander und Gegeneinander beider Nationalitäten hervorragend auf. Es mangelt ihm weder an Selbstironie noch am schonungslosen Blick auf seine Mitmenschen“, war mal in einer Kritik über ihn zu lesen.

Er schlägt unter anderem vor: „Integration à la IKEA“… Wie üblich mit selbstgezeichneten Cartoons. Wer kurzentschlossen vorbeischauen möchte, kann dies tun. Bei der vom Jugendhaus „Thomas Morus“ präsentierten Veranstaltung gibt es noch freie Plätze.

Jugendhaus feiert Hoffest

Ab 14 Uhr wird es im Jugendhaus an der Geschwister-Scholl-Straße trubelig. Denn dann beginnt das interkulturelle Hoffest , und die Außenfläche hinter dem Haus wird zu einem Marktplatz. Mit dabei sind der Eis-Dealer, Ecclesia, Abdulsalam und DJ Dieter. Außerdem gibt es Kartoffelsuppe und die Wanderausstellung „Wie gehts?“. Bis 18 Uhr können Besucher vorbeischauen.

Um 16 Uhr können Pferdefreunde auf dem Reitplatz in Schlagenthin vorbeischauen. Dort informieren Mitglieder des Reit- und Fahrvereins über Pferde deren Haltung und den Pferdesport. Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbst einmal zu reiten. Die Veranstaltungen sind Teil der „Interkulturellen Woche“ im Jerichower Land, die von der AWO getragen und durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ finanziert wird.