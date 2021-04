Das Gezerre um die Rücktrittsforderung gegen den Genthiner Bürgermeister geht weiter

Genthin

Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) erkennt die an ihn in der vergangenen Woche schriftlich herangetragene Rücktrittsforderung aus den Reihen des Stadtrates nicht an. Er begründete dies gegenüber der Volksstimme damit, dass die Befürworter des Rücktritts das Dokument nicht handschriftlich unterzeichnet hätten.

Neue Frist zur Überarbeitung der eingereichten Liste gestellt

Die Namen der 18 Stadträte seien lediglich in einer Liste aufgeführt. Er habe deshalb Stadtrat Falk Heidel (Wählergemeinschaft Genthin/Mützel/Parchen), der ihm die Rücktrittsforderung überreicht habe, eine Frist von sieben Tagen eingeräumt, die handschriftlich ausgeführten Namen der 18 Stadträte nachzureichen. Dieser Aufforderung baucht der Fraktionsvorsitzende allerdings nicht nachkommen.

Denn Stadtratsvorsitzender Gerd Mangelsdorf (CDU), dem die organisatorische Vorbereitung der Stadtratssitzungen obliegt, betrachtet das Anliegen Günthers als untergeordnet und damit nicht als relevant.

Antrag auf eine Sondersitzung des Genthiner Stadtrates

Mit der Aufforderung zum Rücktritt habe Heidel auch einen Antrag auf Durchführung einer Sondersitzung eingereicht, der von zehn Stadträte unterzeichnet wurde.

Auf dieser Sondersitzung soll dann das Abwahlverfahren des Bürgermeisters thematisiert werden. Das sei ein korrekter, inhaltlich weitreichender Antrag gewesen, dem auch entsprochen werde, sagte der Stadtratsvorsitzende. Die von Stadtrat Heidel eingereichte Rücktrittsaufforderung an den Bürgermeister sei deshalb in diesem Kontext inhaltlich als untergeordnet zu bewerten.

Aus der Sicht des Stadtratsvorsitzenden erübrigt sich damit die Forderung des Bürgermeisters an Falk Heidel, die handschriftlichen Unterschriften nachzureichen.

Gerd Mangelsdorf hat sich bisher noch nicht abschließend geäußert, wann die Sondersitzung, die in der vergangenen Woche beantragt wurde, stattfinden wird. Die nächste reguläre Stadtratssitzung ist für den 20. Mai geplant.