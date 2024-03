Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Burg/Genthin - Am kommenden Wochenende ist in Genthin und Burg viel los. Es gibt Konzerte, einen Hobbymarkt und einen offenen Turm.

Geöffneter Wasserturm in Burg

Zum Weltwassertag am Freitag, lädt der Wasserturmverein in den Wasserturm ein. Das Event am Burger Wasserturm am Treppengang beginnt 9.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Dabei soll es Einblicke zum Thema Wasser und in erneuerbare Energien und innovative Speichertechnologien geben. Experten der Hochschule Magdeburg-Stendal, des Fraunhofer-Institut Magdeburg, des Wasserverbandes Burg, des Wasserwerkes Colbitz der Trinkwasserversorgung Magdeburg, die Stadtwerke Burg sowie verschiedene Solarfirmen, werden umfassende Informationen zu zahlreichen Themen präsentieren.

Buchvorstellung in Genthin

Am Freitag stellt der Gommeraner Rolf Winkler sein Buch „sehen und verstehen“ in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek vor. Rolf Winkler kennt man in Gommern vor allem wegen seiner Fotografien. Er ist bekannt für seine leisen Töne und sparsamen Mittel. Sein Buch „sehen und verweilen“ ist ein Versuch, Bild und Wort in ein Zwiegespräch zu bringen. Im Buch zeigt er unter anderem Sphärographien, die mit Hilfe einer spiegelnden Kugel fotografiert wurden.

Diesen Fotos hat er kleine Texte und Gedankensplitter zugestellt. Anderen Fotografien hat er Verse in Haiku-Form gegenübergestellt. Die Buchvorstellung beginnt um 14 Uhr im Rahmen des Lese-Cafès in der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ Genthin. Anmeldungen nimmt das Team der Bibliothek telefonisch unter (03933) 80 56 27 oder per Mail info@bibliothek-genthin.com entgegen. Es wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro erhoben.

Nachtwächterführung in Burg

Nachtwächter Jeff Lammel hat viel über Burg zu berichten. Foto: Bettina Schütze

Der Nachtwächter führt Besucher am Freitag durch Burg. Beginn ist um 19 Uhr. „Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen ...“ so oder so ähnlich zogen vor einigen Jahrhunderten die Nachtwächter durch viele Städte. Der Rundgang mit dem Nachtwächter zu Burg, vorbei an historischen Plätzen und Straßen, führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten.

Mit Laterne und wehendem Mantel weist er den rechten Weg im Dunkel der Nacht. Schaurig schön sind die skurrilen, gespenstischen und abenteuerlichen Geschichten aus alten Zeiten, die der Wächter zu berichten weiß. Der Rundgang endet in der Altstadt, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Karten und Anmeldung vorab über die Tourist-Information erforderlich. Diese ist in der Bahnhofstraße und Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, sowie von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Karten kosten für Kinder bis 17 Jahre sieben Euro, für Erwachsene 12 Euro. Mindestens zehn Teilnehmer müssen insgesamt zusammenkommen, damit der Nachtwächter losgeht.

Blues- und Rock-Konzert in Burg

Pedro Querido spielt im Burger Rotfuchs. Foto: Pedro Querido

Feierabend mit Pedro Querido, heißt es am Freitagabend um 19 Uhr im Burger Rotfuchs am Magdalenenplatz. Der Eintritt ist frei, aber der Hut wird mehrfach herumgereicht. Musiker Pedro Querido aus Magdeburg, Sänger mit portugiesischen Wurzeln, spielt in dieser Woche. Der Liebe wegen kam Pedro vor Jahren nach Magdeburg – und blieb dort hängen. Heute bereichert er die Stadt mit Blues, Rock und Singer-Songwriter-Dasein kombiniert mit südeuropäischer Leichtigkeit. Ab 18 Uhr ist die Küche des Rotfuchs geöffnet. Anmeldungen sind im Internet möglich.

Irische Musik in Burg

Am Sonnabend verwandeln sich die Räumlichkeiten der Kultur Brauerei Burg in der Kesselstraße in einen Irish Pub. Ab 18 Uhr, gibt es Irish Folk Musik mit der Band „Fertch“ aus dem Jerichower Land. Neben Irish Stew, Sheperd’s Pie, Irischem Chilli und anderen Leckereien gibt es natürlich auch typisch irische Getränke wie Guinness, Strongbow und irisches Gold in Form von Whiskey. Der Eintritt liegt bei 15 Euro.

Ostermarkt in Zabakuck

Das Osterfest wird im Tierpark Zabakuck am Sonntag, ab 11 Uhr gefeiert. Bis 17 Uhr ist dann auf dem Gelände etwas los. Es gibt zahlreiche Versorgungsstände und Überraschungen für die Besucher des Tierparks. Zum Eintritt kommt noch ein Kulturbeitrag von einem Euro.

Hobbymesse in Burg

Am Sonntag gibt es zwischen 10 und 16 Uhr eine Hobby- und Kreativmesse in der Burger Stadthalle am Platz des Friedens. Mehr als 30 Hobbykünstler präsentieren ihre selbst gestalteten Waren, gemalte Bilder und viele weitere, kreative Schöpfungen. Es wird ein sehr umfang- und abwechslungsreiches Angebot in allen Bereichen der Stadthalle geben – ob nun im Großen Saal, im Foyer oder im Konferenzbereich. Für die kleinen Besucher wird es einen Basteltisch in professioneller Obhut der „Rolandmühle Burg“ geben, an dem sich die Kinder kreativ ausprobieren können. Für Händler und Besucher ist ein Imbiss, Kaffee und Erfrischungsgetränke gegen kleines Entgelt geplant.

Basketball in Burg

Am Sonntag wird zwischen 13 und 15 Uhr in der Sporthalle des BBC 08 Burg am Flickschupark, Basketball gespielt. Die U14-Spieler der Burg Towers "Geschichte schreiben", denn zum ersten Mal können die Basketballer mit einem Sieg Staffelsieger der Bezirksliga Magdeburg-Altmark werden und dann in der Endrunde um den Bezirksmeister-Titel zu spielen. Vielleicht gelingt es sogar den Zuschauer-Rekord in der Sporthalle von über 100 Zuschauern erneut zu toppen. Das Buffet für die Siegesfeier steht jedenfalls bereit!

Rundfunkgeschichte in Genthin

Eine Sonderausstellung zur Rundfunkgeschichte gibt es im Kreismuseum Genthin. Foto: Mike Fleske

Im Genthiner Kreismuseum läuft die neue Ausstellung „Der Traum vom Fernhören - Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik“. Sie zeichnet an zahlreichen Schautafeln und mit verschiedenen Exponaten die frühen Jahre des Unterhaltungsrundfunks nach, die am 29. Oktober 1923 begann. Auch wird der in Genthin geborenen Schriftsteller Edlef Köppen (1893 - 1939) gewürdigt, der als Rundfunkpionier der „Berliner Funk Stunde“ bereits in den 20er Jahren namhafte Schriftsteller in der Literaturstunde vorgestellt hat. Besonderes Highlight sind die fünf Hörstationen, an denen 32 Originaltöne der frühen Rundfunkjahre zu hören sind. Unter ihnen auch: Die Stimme Edlef Köppens. Geöffnet ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.