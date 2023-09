Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist am Wochenende viel los. Die Volksstimme hat Tipps für die Tage vom 7. bis zum 10. September 2023.

Auf den Spuren von Brigitte Reimann in Burg

Auf die Spuren der Burger Schriftstellerin Brigitte Reimann begeben sich Teilnehmer am Donnerstag zwischen 15 und 16.30 Uhr. Treffpunkt ist die Bahnhofstraße/Wandgiebel in Burg am (damaligen) Geburtshaus von Brigitte Reimann in der Bahnhofstraße 5. Von hier führt der Weg weiter in die Innenstadt Richtung Rolandplatz, Gymnasium sowie dem Wohnhaus der Familie Reimann in der Neuendorfer Straße 2. Wissenswertes erfahren die Teilnehmer an der J.H. Pestalozzi Schule sowie an der Brigitte- Reimann-Promenade, wo die Führung dann endet. Karten und Anmeldung gibt es für Erwachsene für acht und Jugendliche für fünf Euro in der die Tourist-Information in Burg.

Starke Frauen in Burg

Ausstellungseröffnung "Aus dem Rahmen gefallen - starke Frauen aus dem Jerichower Land". Foto: Marco Papritz

Starke Frauen aus dem Jerichower Land sind in der Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ in Burg im Rahmen einer Ausstellung zu sehen. Eröffnet wird diese am Donnerstag um 16.30 Uhr mit einem Vortrag.

Gregorianische Gesänge im Kloster Jerichow

Mit ihren beeindruckenden Stimmen zeigen „The Gregorian Voices“, wie lebendig gregorianischer Gesang heute klingen kann. In traditionelle Mönchskutten gekleidet, präsentieren die acht ukrainischen Solisten am Freitag, um 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Konzert mit einer Mischung aus geistlichen Gesängen des Mittelalters und zeitgenössischen Pop-Klassikern. Wer die ganz besondere mystische Atmosphäre mit ergreifenden Solopassagen erleben möchte, das A-cappella-Oktett im Kloster sehen will, erhält weitere Informationen unter der Rufnummer 039343/285.

Bauernmarkt in Hohenseeden

Am Sonnabend, findet auf dem Parkplatz vor der „Bauernscheune“ in Hohenseeden wieder der Bauern- und Kleintiermarkt statt. Der Markt befindet sich in Trägerschaft der Agrargenossenschaft Hohenseeden /Parchen. Jeden zweiten Sonnabend im Monat tummeln sich an der Bauernscheune Dutzende Händler und viele Kunden. Hier bekommen sie zwischen 9 und 12 Uhr (fast) alles.

Stadtführung in Burg

Die Kreisstadt Burg auf besondere Weise entdecken? Das geht am Sonnabend. Die nächste Stadtführung „ 1075 Jahre Stadtgeschichte“ startet ab 10 Uhr auf dem Rolandplatz. Karten gibt es in der Tourist-Info, die ab 9 Uhr geöffnet ist.

Chöre singen in Altenplathow

Der Frauenchor und der Handwerker-Männerchor Genthin treten am Sonnabend gemeinsam vor der Altenplathower Kirche auf. Ab 15 Uhr bieten die Chöre bieten ein sommerlich- schwungvolles Programm mit Volksliedern, Gassenhauern, und Schlagern. Unterstützt werden die Chöre von Ehrenamtlichen, die einen gemütlichen Rahmen schaffen.

Fete in Niegripp

Das Bootshaus in der Hauptstraße in Niegripp feiert am Sonnabend ab 16.30 Uhr mit Live-Musik mit der Gruppe PAN & DJ Andi. Der Eintritt ist frei. Bierwagen und Grill stehen bereit.

Kabarett in Burg

Am Sonnabend, ist der Kabarettist Steffen Hagemann zu Gast auf der Burger „KleinKunstBühne“. Auf dem bundesweiten studentischen Satirefestival in Cottbus feierte er Anfang des Jahres einen umjubelten Auftritt und ist auch beim jährlichen Festival der Bundesvereinigung Kabarett ein gerngesehener Gast. Seine Auftritte zeichnen sich durch die Verbindung zwischen Kabarett und Theater aus. Und so hat er auf dem Weg nach Burg sein neuestes Programm „Mephistos Faust“ im Gepäck. Es startet im Saal des Evangelischen Gemeindehauses, Grünstraße 2, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten unter Telefon 0172 /191 07 15.

Tag des offenen Denkmals im Jerichower Land

Die sanierte Villa Krocker in der Burger Bruchstraße mit dem markanten Giebel zur Geschichte Burgs. Foto: Mario Kraus

Am Tag des offenen Denkmals, gibt es am Sonntag ab 10 Uhr Aktionen im Kloster Jerichow. Ab 10 Uhr: Backsteinvorführung. Ab 11 Uhr: Live-Führung auf Instagram zu den verborgenen Seiten des Klosters. Ab 10 Uhr: Offene Brennerei mit Schaubrennen und Verköstigung. 14 Uhr "Italien an der Elbe" – Architekturführung.

Die Dorfkirche in Detershagen bei Burg ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt es Programm, eine Fotoausstellung undein Imbissangebot durch den Sport- und Heimatverein Detershagen.

Die Kirche Unser lieben Frauen in Burg ist von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet, um 11 Uhr gibt es einen Gottesdienst. Die Kirche St. Nicolai in Burg, ist von 12 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Beim Heimatverein in Ferchland ist ab 14 Uhr an der Kirche geöffnet und das Kreismuseum in Genthin öffnet unter dem Motto "Mein Denkmal kann... " zwischen 14 und 17 Uhr.

Die Clausewitz-Erinnerungsstätte in Burg, öffnet von 14 bis 17 Uhr.

Der Bismarckturm & Historische Gerberei in Burg, sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Heimatverein Burg und Umgebung erwartet hier die Besucher.

Die Villa Krocker in Burg, ist von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die 2022 mit dem 1. Preis des Bundespreises für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnete Villa Krocker öffnet ihre Tore. Um 14.00 Uhr und 15.00 Uhr wird es Führungen geben. Das Burger Roland Gymnasium wird mit einem Kuchenbasar für das leibliche Wohl sorgen.

Ab 15 Uhr gibt es eine kostenfreie Sonderführung mit Dr. Udo Vogt durch Burg von der Bruchstraße über die Hainstraße, Kirche Unser Lieben Frauen, Turmstraße mit Blick zum Hexenturm, Nordstraße mit Blick zum Kuhturm, Ende: Berliner Torturm (eventuell auch Besichtigung eines Turmes) bis 16 Uhr.

Klavierkonzert in Zerben

Im Zerbener Schloss wird am Sonntag die sommerliche Konzertreihe fortgesetzt. Ab 16 Uhr spielt der Genthiner Pianist Ronny Kaufhold, Werke von Liszt, Beethoven, Chopin und Rachmaninoff. Die Moderation und Lesungen übernimmt die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Ute Mertens. Bereits ab 15 Uhr, gibt es Kaffee und Kuchen, auch ist die Besichtigung von Schloss und Kirche Zerben möglich. Der Eintritt ist frei, aber um Spenden wird gebeten.

Spanische Musik in Jerichow

Das Duo „ Westklang “ präsentiert am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals um 19 Uhr im Kloster Jerichow sein neues Programm. „Caprichos de Goya“ ist dessen Titel. Mit Mandoline und Gitarre möchten Daniel Ahlert und Nicola Yasmi Stock ihr Publikum mitnehmen auf eine musikalische und künstlerische Reise nach Spanien. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten können unter anderem bei Biberticket in Genthin und Burg erworben werden. An der Museumskasse sind sie ebenfalls erhältlich.