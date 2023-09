Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist was los. Es gibt Ritterspiele, Shantymusik, die Wiederbelebung eines Traditionswettbewerb und einen Tag der offenen Tür in einem neuen Schulgebäude.

Friedensaktion in Jerichow

Zum Internationalen Tag des Friedens am heutigen Donnerstag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Jerichow zu einem Friedensgebet ein. Es beginnt um 18.30 Uhr in der Stadtkirche an der Karl-Liebknecht-Straße. Mitglieder der Kirchengemeinde Jerichow wollen ihre Position zu kriegerischen Handlungen in der ganzen Welt sichtbar machen, indem sie ein Banner an der Stadtkirche anbringen. Darüber informierte Pfarrerin Rebekka Prozell. Vom 18. bis 24. September sind vielerorts Protestaktionen gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geplant. Ein Bündnis ruft dazu auf - darunter Gruppen der Kirche.

Reinschauen beim Bildungszentrum in Magdeburgerforth

Anlässlich „70 Jahre Forstliche Aus- und Weiterbildung“ veranstaltet das Forstliche Bildungszentrum in Magdeburgerforth, Forststraße 3, am Freitag, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür. Hier können die Besucher unter anderem einen Blick in die Vergangenheit werfen.

Ramba Zamba in Zabakuck

Ramba Zamba – eine Mischung aus Sport, Fitness, Musik und Tanz – holen Svenja Drewes aus Kade und die Zabakuckerin Jaqueline Kindler am Freitag, in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr an den Strand des Zabakucker Kiessees. Die Veranstalter versprechen abwechslungsreiche Stunden am Abend.

Mit dem Nachtwächter durch Burg

Nachtwächter Jeff Lammel hat viel über Burg zu berichten. Foto: Bettina Schütze

Der Nachtwächter ist in Burg unterwegs. Los geht es am Freitag, um 19 Uhr. Der Rundgang mit dem Nachtwächter zu Burg, vorbei an historischen Plätzen und Straßen, führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Mit Laterne und wehendem Mantel weist er den rechten Weg im Dunkel der Nacht. Schaurig schön sind die skurrilen, gespenstischen und abenteuerlichen Geschichten aus alten Zeiten, die der Wächter zu berichten weiß. Der Rundgang endet in der Altstadt, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Hier werden alte Sagen lebendig! Karten für 11,50 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder, gibt es vorab über die Tourist-Information.

Stadtführung auf den Spuren der Geschichte in Burg

Die Kreisstadt Burg auf besondere Weise entdecken? Das geht am Sonnabend. Die nächste Stadtführung „ 1075 Jahre Stadtgeschichte“ startet ab 10 Uhr auf dem Rolandplatz. Karten gibt es in der Tourist-Info, die ab 9 Uhr geöffnet ist.

Herbstfest in Krüssau

Der Heimatverein Krüssau-Brandenstein veranstaltet am Sonnabend, wieder sein beliebtes Herbstfest. Los geht es um 13 Uhr auf dem Feld von Bauer Ulrich Liesau am Tucheimer Weg (vorbei am Stein, geradeaus und dann rechts). Angeboten werden herbstliche Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Kürbissuppe, Kuchen, Waffeln und Wurst vom Grill. Außerdem gibt es Interessantes rund um den Herbst und die Ernte sowie Spiele für Groß und Klein.

Reinschauen im Gymnasium in Genthin

Am Sonnabend, öffnet das neue Haus II in der Genthiner Jahnstraße ab 15 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Besucher können in dem jüngsten Schulneubau des Jerichower Landes hinter die Kulissen schauen. Die Türen von Fach- und Klassenräumen sind geöffnet und über den neuen Fahrstuhl ist auch die Aula im Haus III barrierefrei zu erreichen. Wer am Ende noch verweilen möchte, kann dies bei Kaffee und Kuchen tun.

Shantychöre treffen sich in Gerwisch

Das 10. Shantychor-Treffen wird am Sonnabend in der Sporthalle am Wuhneweg in Gerwisch gefeiert. Einlass ist ab 13.30 Uhr, das Programm beginnt um 14.30 Uhr. Zu ihrem Jubiläumschortreffen haben sich die Gerwischer den Shantychor aus Helmstedt eingeladen. Die Gäste können sich auf Lieder voll Sehnsucht, Liebe und Seemannsromantik freuen. Begleitet wird das Chortreffen von einem Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Kuchen. Vor der Halle werden zudem deftige Kost und kühle Getränke angeboten.

Kinderflohmarkt in Kade

Einen Flohmarkt mit Artikeln rund ums Kind, um Baby und Schwangerschaft gibt es am Sonnabend, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Gaststätte Pflaumbaum in Kade. Der Erlös des Flohmarktes kommt der Kita „Schlumpfenland“ in Kade zugute.

Ritterfest in Jerichow

Am Kloster Jerichow wird am Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, ein großes Ritterfest gefeiert. Handwerker, Händler, Musiker und Gaukler sorgen dann für mittelalterliche Stimmung. Im Ritterlager von „Midgard Feuerbund“ sind „echte Ritter“ zu erleben. Erstmalig wird auf dem Ritterfest ein Ritterturnier zu Pferde ausgetragen. Besucher können sich in Jerichow im Bogenschießen ausprobieren, es gibt ein Armbrustschießen im Trollewald. Auch ein Karussell und ein Riesenrad gehören zum Programm. Zum Ende eines jeden Markttages wird den Besuchern ein besonderes Abschluss-Spektakel geboten. Tickets sind vorab online und an den beiden Veranstaltungstagen vor Ort erhältlich.

Oktoberfest in Nielebock

In Nielebock wird am Sonnabend, auf dem Festplatz wieder ein Oktoberfest gefeiert. Es beginnt um 14 Uhr. Wie der Veranstalter, der Dorfclub Seedorf mitteilt, gibt es bayrische Spezialitäten und original Oktoberfestbier. Zudem erklingt Blasmusik. Auch das jährliche Maßkrugstemmen findet wieder satt.

Kartoffelracken in Dretzel

Proberacken an der Süßen Ecke: Tino Fricke, Tino Krüger, Patrick Grahn, Laura und Sandra Thiem und Mandy Grahn auf dem Thiemschen Kartoffelacker. Foto: Susanne Christmann

Nach zehn Jahren Pause legt der Feuerwehrverein in Dretzel das altbekannte Kartoffelracken auf dem Acker von Landwirt Volker Thiem an der Süßen Ecke nahe Kreisverkehr wieder auf. Gerackt, also die Kartoffeln mit einer Racke aus der Erde geholt, werden soll am Sonnabend, ab 12 Uhr sowohl bei einer Mannschaftswertung als auch im Einzelwettbewerb und separat in einer Kinderwertung. Drei Minuten lang wird gerackt – in Teams mit je drei Personen. Gewonnen hat am Ende das Team beziehungsweise die Person, die die meisten Knollen im Sack hat. Ausgestellt werden soll an diesem Tag auch alte Landtechnik. Wer mit Oldtimer-Treckern anreist oder sonst welche alte Technik mitbringen möchte, ist gern gesehen. Es wird eine Strohhüpfburg geben, Feuerwehrfahrten, musikalische Unterhaltung durch einen DJ und am Abend eine Knollenparty auf dem Kartoffelacker. Es gibt natürlich Kartoffelsuppe, Gegrilltes, Kaffee, Kuchen und Getränke. Um Anmeldungen für den Wettbewerb – vor allem der Teams – wird per E-Mail an folgende Adresse gebeten: fvdretzel@gmail.com. Die Anmeldung ist am Wettbewerbstag aber auch noch vor Ort möglich.

Auftakt zur Interkulturellen Woche

Neue Räume! – so lautet das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche, die in diesem Jahr vom 22. September bis 1. Oktober im Jerichower Land stattfindet. Die beiden Partnerschaften für Demokratie in Genthin und Burg haben über 50 Veranstaltungen im gesamten Landkreis zusammengetragen. Mit einem Gottesdienst und einem anschließenden bunten Musikprogramm startet die Interkulturelle Woche am 24. September in der Ev. Kirchengemeinde St. Nicolai und Unser Lieben Frauen in Burg. Beginn ist um 15 Uhr. Dann wird die evangelische Kirche mit verschiedenen Partnern den Eröffnungstag und einen gemeinsamen Nachmittag, etwa mit den Jugendhäusern aus dem Landkreis, gestalten.

Jungtierschau in Genthin

Den Geflügelzüchtern können Besucher am Sonntag über die Schulter schauen. Foto: Mike Fleske

Zum ersten Mal bringt sich der Genthiner Rassegeflügelzuchtverein in das Veranstaltungsangebot der Interkulturellen Woche ein. Am Sonntag, sind um 11 Uhr all jene eingeladen, die schon immer mal wissen wollten, wie eine sogenannte Jungtierbesprechung vonstatten geht. Im Vereinsgelände an der Feldstraße in Genthin kann man dabei nicht nur zwei geschulte Bewertungsrichter aus Burg und Osterweddingen bei der „Arbeit“ erleben, sondern auch gefiederte Rassetiere aus aller Welt. Nach der Besprechung schließt sich eine Diskussionsrunde an. Stärkung gibt es bei einem Imbiss vom Grill.

Familienkonflikt und Rock 'n' Roll in Burg

Als der Rock 'n' Roll eine Familie durcheinanderbrachte. Darum geht es in einem Theaterstück am Sonntag, ab 15 Uhr in der Burger Stadthalle. Die Magdeburger Theaterkiste spielt das intergenerative Stück "Mutter, Vater, Rock´n Roll". Das Stück spielt 1956 und handelt von einen Vater-Tochter-Konflikt und der ersten Liebe. Das Publikum ist zu Besuch bei Familie König, wo noch Zucht und Ordnung herrscht. Hier haben Halbstarke Jugendliche und Rock 'n'Roller nichts zu suchen. Ungünstig nur, wenn gerade die eigene Tochter sich einen solchen Halbstarken Freund nimmt. Da können dann plötzlich verhasste Nachbarinnen zur liebsten Person im Hause König werden. Wenn dann auch noch alle Jugendlichen in einem raum vorgefunden werden, ist das Fiasko groß. Die Eintrittskarte kostet 20 Euro.

Orgelmusik in Parchen

Der Parchener Musiker und Komponist Michael Vajna wird am Sonntag, 15 Uhr, die historische Wäldner-Orgel der Parchener Kirche erklingen lassen und das vor einigen Monaten restaurierte Instrument Interessierten vorstellen. Die musikalische Darbietung ist Teil des Aktionstages „Gemeinde auf Rädern“, bei der auch in diesem Jahr eine gemeinsame Radtour durch die Region ansteht. Um 14 Uhr beginnt die Fahrt an der St. Trinitatiskirche in Genthin und führt zur Parchener Kirche. Seitdem vor zwei Jahren der Radweg zwischen den Orten eröffnet wurde, ist dies eine beliebte Strecke. Nach dem Konzert in Parchen gibt es Kaffee und Kuchen, danach brechen die Teilnehmer zum Rückweg nach Genthin auf, wo zum Abschluss des Tages gegrillt wird.