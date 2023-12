Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Die Sanierung des in die Jahre gekommenen Sportplatzes in der Berliner Chaussee rückt in greifbare Nähe. Die Stadt Genthin erhält für die Sanierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee mehr Geld, als zunächst erwartet. Das wird gemacht.