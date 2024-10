In Jerichow gibt es seit 2009 einen „postalischen Nachholbedarf“ – oder anders ausgedrückt: ein Brief-Chaos. Die Stadtverwaltung fordert deswegen eine einheitliche Postleitzahl für die Einheitsgemeinde. Wird sie bald eingeführt?

Jerichow. - Für gut 40 Straßen in der Einheitsgemeinde Jerichow wird sich der Name ändern, das ist mit einem Grundsatzbeschluss des Stadtrates sicher. Gibt es jetzt bald auch eine einheitliche Postleitzahl in Jerichow?