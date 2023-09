Genthin - Die beste Kartoffelsuppe im Jerichower Land wird in Ferchland gekocht. Die Siegkreation war eine klassische gehaltvolle Suppe mit Kartoffeln, Gemüse Speck und angebratenen Klößchen.

Gekocht haben sie Ursula Lüde und ihr Enkel Emil für die Gaststätte Storchennest in Ferchland. Das Großmutter-Enkel-Gespann hat bereits mehrfach mit gemeinsamen Suppenkreationen beim Kartoffelsuppenwettbewerb des Kartoffelfestes in Genthin teilgenommen. Diesmal reichte es für einen durchaus klaren Sieg mit 29 Punkten.

Die Mitglieder der Genthiner Jugendfeuerwehr verkauften die suppenkreationen im Anschluss an den Wettbewerb. Foto: Mike Fleske

Suppenkreationen liegen in der Jurywertung dicht beieinander

Auf Rang zwei landete mit 25 Punkten, die Kartoffelsuppe der Küche des Jugendhauses Thomas Morus in Genthin. Und gut gekocht wird auch in drei anderen Küchen, nämlich in der Gaststätte Heinemann in Jerichow, im Saloon Neuderben und beim Verein Genthin aktiv. Sie alle bekamen 19 Punkte und landeten gemeinsam auf Rang drei. Das gab es so noch nie.

Am Ende standen fünf von acht Teilnehmern als Gewinner vor der Bühne. Blind, also ohne zu wissen, wer die Suppen gekocht hat, mussten die Jurymitglieder zum großen Teil aus Genthiner vereinen und dem Ehrenamt, verkosten.

Moderator Thomas Behnke gab einen Überblick über die Suppenvielfalt, die in diesem Jahr zum Wettbewerb aus dem Jerichower Land eingereicht wurde: Es habe dünne Suppen, dicke Suppen, solche mit klein geschnittenen und solche mit gestampften Kartoffeln gegeben.

Kein großer Favorit aber hohes Niveau bei Suppen

Eine neunköpfige Jury verkostete die beim Wettbewerb eingereichten Kartoffelsuppen. Foto: Mike Fleske

Eine deutliche Vielfalt erkannte auch das langjährigste Jury-Mitglied Christian Ulrich, Ehrenvorsitzender der Magdeburger Köche dem Teilnehmerfeld. Dieser Jahrgang habe nicht den großen Favoriten gebracht, aber die Siegsuppe habe durchaus dass, was eine Kartoffelsuppe ausmache, zog der 25-fache Jury-Teilnehmer ein Fazit. Wenngleich das Ergebnis durchaus belege, dass in den Küchen auf einem hohen Niveau gekocht wurde.

Und nachdem die Jury ihr Votum abgegeben hatte, durfte das Publikum sich für eine Suppe entscheiden. Gegen einen Obolus wurden im Anschluss unzählige Schälchen von Kartoffelsuppe ausgegeben. Diesmal wurde der Stand mit den Wettbewerbssuppen von den Mitgliedern der Genthiner Jugendfeuerwehr betreut.

Das Kartoffelfest läuft am Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr im Altenplathower Volkspark. Auf der Bühne gibt es ein durchgehendes Programm. Im Park ist zudem ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften aufgebaut.