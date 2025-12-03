weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Vorweihnachtliche Stimmung in der Seniorenresidenz: Die besten Bilder: Mächtig viel Trubel beim Weihnachtsbasar in der „Georg-Stilke“-Residenz in Genthin

In der Seniorenresidenz „Georg Stilke“ in Genthin herrschte am Dienstag geschäftiges Treiben: Beim traditionellen Weihnachtsbasar trafen sich Bewohner, Mitarbeiter und viele Gäste aus der Nachbarschaft zu einem stimmungsvollen Nachmittag.

Von Mike Fleske 03.12.2025, 06:30
Mächtig was los war am Stand des Kreismuseums Jerichower Land, wo Honig angeboten wurde.
Mächtig was los war am Stand des Kreismuseums Jerichower Land, wo Honig angeboten wurde. Foto: Mike Fleske

Genthin - Im Foyer der Seniorenresidenz „Georg Stilke“ in Genthin wurde es am Dienstag richtig voll: Halb Genthin schien sich beim Weihnachtsbasar einzufinden, um an den vielfältigen Ständen zu stöbern und die festliche Atmosphäre zu genießen.