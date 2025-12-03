In der Seniorenresidenz „Georg Stilke“ in Genthin herrschte am Dienstag geschäftiges Treiben: Beim traditionellen Weihnachtsbasar trafen sich Bewohner, Mitarbeiter und viele Gäste aus der Nachbarschaft zu einem stimmungsvollen Nachmittag.

Die besten Bilder: Mächtig viel Trubel beim Weihnachtsbasar in der „Georg-Stilke“-Residenz in Genthin

Mächtig was los war am Stand des Kreismuseums Jerichower Land, wo Honig angeboten wurde.

Genthin - Im Foyer der Seniorenresidenz „Georg Stilke“ in Genthin wurde es am Dienstag richtig voll: Halb Genthin schien sich beim Weihnachtsbasar einzufinden, um an den vielfältigen Ständen zu stöbern und die festliche Atmosphäre zu genießen.