Ein Plan der Magdeburger Verwaltung sieht vor, dass viele Preise im Kulturhistorischen und im Museum für Naturkunde angezogen werden. Um wie viel geht es dabei?

Kulturhistorisches und Museum für Naturkunde Magdeburg: Tickets sollen teurer werden

Das Original des Magdeburger Reiters gehört zu den wertvollen Exponaten des Kulturhistorischen Museums.

Magdeburg. - Der Besuch im gemeinsam in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 angesiedelten Kulturhistorischem Museum und Museum für Naturkunde Magdeburg soll zum ersten Mal seit 2010 teurer werden. Das sieht ein Vorschlag der Stadtverwaltung vor, über den zunächst verschiedene Ausschüsse beraten sollen, bevor der Stadtrat entscheidet. Zum Teil geht es um erhebliche Steigerungen.