Die Klasse einer Magdeburger Grundschule hat erfolgreich an der bekannten Fernsehsendung „1, 2 oder 3“ teilgenommen. So lief der Auftritt der Kinder in der ZDF-Show.

Magdeburg. - Erfolg für die Magdeburger Grundschule „Am Westring": Die Klasse 4c konnte jetzt den Piet-Flosse-Pokal der beliebten ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3" an die Elbe holen. Zuvor gelang es den drei Kindern Leander, Lisa und Niklas, sich gegen die Konkurrenz aus Bayern und Hessen durchzusetzen.