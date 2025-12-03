weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Beliebte Show im Fernsehen: Magdeburger Grundschüler siegen bei ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3“

Beliebte Show im Fernsehen Magdeburger Grundschüler siegen bei ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3“

Die Klasse einer Magdeburger Grundschule hat erfolgreich an der bekannten Fernsehsendung „1, 2 oder 3“ teilgenommen. So lief der Auftritt der Kinder in der ZDF-Show.

Von Stefan Harter 03.12.2025, 06:30
Magdeburger Grundschüler waren in der Fernsehsendung „1, 2 oder 3“ erfolgreich.
Magdeburger Grundschüler waren in der Fernsehsendung „1, 2 oder 3“ erfolgreich. Foto: ZDF

Magdeburg. - Erfolg für die Magdeburger Grundschule „Am Westring": Die Klasse 4c konnte jetzt den Piet-Flosse-Pokal der beliebten ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3" an die Elbe holen. Zuvor gelang es den drei Kindern Leander, Lisa und Niklas, sich gegen die Konkurrenz aus Bayern und Hessen durchzusetzen.