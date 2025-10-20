Jetzt in Jerichow und Tangermünde Diese neue Aktion an der Elbe lädt Wanderer und Touristen zum Erkunden der Region ein
Die Gruppe Awo-Aufbruch möchte mit einer neuen Aktion in Jerichow und Tangermünde den Tourismus in der Region stärken und Menschen zu mehr Bewegung animieren.
Jerichow. - Die Elbe mit ihren Rad- und Wanderwegen ist traditionell ein beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Touristen besuchen jährlich die Gegend rund um den Fluss und machen Halt an den zahlreichen Orten und Sehenswürdigkeiten.