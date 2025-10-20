Die Gruppe Awo-Aufbruch möchte mit einer neuen Aktion in Jerichow und Tangermünde den Tourismus in der Region stärken und Menschen zu mehr Bewegung animieren.

Diese neue Aktion an der Elbe lädt Wanderer und Touristen zum Erkunden der Region ein

Anja Morche und Thomas Wendler weihen die Stempelstelle am Fitness-Parcours des Awo-Fachkrankenhauses in Jerichow ein.

Jerichow. - Die Elbe mit ihren Rad- und Wanderwegen ist traditionell ein beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Touristen besuchen jährlich die Gegend rund um den Fluss und machen Halt an den zahlreichen Orten und Sehenswürdigkeiten.