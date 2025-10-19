In Genthin soll am Jahrestag des Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentates ein Adventsmarkt stattfinden. Allen wird man es damit nicht recht machen können.

Kommentar zum geplanten Adventsmarkt am 20. Dezember: Das wird nicht einfach

Genthin - Das wird knifflig. Am 20. Dezember soll es in Genthin einen Adventsmarkt geben, während in Magdeburg die Weihnachtsmärkte schließen oder nur sehr dezent betrieben werden. Nun muss Genthin schauen, wie mit dem Datum umgegangen wird.