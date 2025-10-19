weather regenschauer
  4. Weihnachtsveranstaltung in Genthin: Kommentar zum geplanten Adventsmarkt am 20. Dezember: Das wird nicht einfach

In Genthin soll am Jahrestag des Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentates ein Adventsmarkt stattfinden. Allen wird man es damit nicht recht machen können.

Von Mike Fleske 19.10.2025, 18:30
Genthin - Das wird knifflig. Am 20. Dezember soll es in Genthin einen Adventsmarkt geben, während in Magdeburg die Weihnachtsmärkte schließen oder nur sehr dezent betrieben werden. Nun muss Genthin schauen, wie mit dem Datum umgegangen wird.