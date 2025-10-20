Obwohl besonders in Gerwisch derzeit der dringende Bedarf nach einer Post-Versorgung besteht, kommt die Paketstation in Biederitz zuerst. Der Ärger in Gerwisch ist groß.

Post-Misere dauert an: Paketstation in Biederitz kommt früher als Poststation in Gerwisch

Geduld ist gefragt: Die Paketstation kommt trotz Post-Café in Biederitz früher. Gerwisch muss sich auf seine Poststation noch gedulden.

Biederitz/Gerwisch. - Der Ärger über die Deutsche Post in der Gemeinde Biederitz ebbt nicht ab. Zwar konnte das neue Post-Café in Biederitz die Stimmung merklich abkühlen, in Gerwisch half das jedoch nichts. Ganz im Gegenteil. Nun steht fest, wann sowohl die angekündigte Packstation in Biederitz als auch die Poststation in Gerwisch folgen soll. Kurzer Spoiler: Geduld ist gefragt.