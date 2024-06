Diese Themen bewegen Genthin in den kommenden Jahren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Der Genthiner Stadtrat verabschiedet in seiner alten Zusammensetzung mit einigen Entscheidungen. Bereits im Juli wird die neue Besetzung in die fünf Jahre währende Legislatur starten. Diese fünf Themen werden nach der Meinung der Volksstimme-Redaktion die Räte in den kommenden Jahren vor allem begleiten.