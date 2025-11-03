Im Jerichower Land wird in Kreisgremien über die Einführung digitaler Schülerfahrkarten diskutiert. Noch ist offen, ob und wann eine Umstellung kommt.

Wie digital sollen Schülerfahrkarten im Jerichower Land werden?

Nach dem Magdeburger Vorbild könnte im Jerichower Land ein digitales Schülerticket für den Nahverkehr eingeführt werden. Doch das hat Vor- und Nachteile.

Burg/Genthin - Im Jerichower Land wird derzeit intensiv über die Zukunft der Schülerfahrkarten diskutiert. Die AfD-Fraktion im Kreistag hat einen Antrag eingebracht, der die Digitalisierung der Tickets für weiterführende Schulen zum Thema macht. Im jüngsten Kreisbauausschuss stand dieser Antrag nun zur Beratung an – und sorgte für eine differenzierte Debatte.