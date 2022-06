Filmpreis Dokumentarfilm „Sanftes Blech“ mit Derbener Stephan Senftleben wird ausgezeichnet

Beim Bundesfilmfestival in Augsburg hat der Dokumentarfilm „Sanftes Blech“ mit dem Musiker Stephan Senftleben aus Derben in der Kategorie „Generationsübergreifend“ den Hauptpreis erhalten. Gedreht wurde der Film von Anas Salaheldin aus Kairo, der in Magdeburg beim Offenen Kanal gearbeitet hat.