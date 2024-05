Dorfadel: In Mützel bei Genthin wurde eine neue Treckerprinzessin gekürt

Mützel. - Mit dem Treckerfahren fängt in Mützel jedes Kind ganz früh an. Was für andere Knirpse der Bobbycar ist, ist für die jüngsten Mützeler der Traktor im Miniformat. Beaufsichtigt von Mama, Papa, Oma oder Opa wird dann beim jährlichen Treckertreffen gelenkt, gekurvt und Sand von A nach B geschaufelt. Auch die Hüpfburg präsentiert sich dabei im Treckerformat.

Sabrina (links), die bisherige, und Josefine (rechts), die frisch gekürte neue Treckerprinzessin in Mützel. Foto: Susanne Christmann

So auch wieder am Samstag beim 7. Treckertreffen. Bettina Wolle vom Verein der Mützeler Treckerfreunde begrüßte hier die frisch gekürte neue Treckerprinzessin Josephine, der ihre Schärpe von ihrer Vorgängerin Sabrina umgehängt wurde. Danach gings im geschmückten Anhänger mit der Treckerparade durchs Dorf.

Früh übt sich, was ein Treckerfahrer werden will. Foto: Susanne Christmann

Gezählt wurden diesmal die teilnehmenden knatternden Schätzchen von ziemlich alt - Stock, Baujahr 1941 - bis hochmodern - Deutz mit nachttauglicher Beleuchtung, John Deere & Co - nicht. Denn durch das gleichzeitig stattfindende Treckertreffen im nahen Alt Altbensdorf ließ sich an frühere Teilnehmerrekorde nicht anknüpfen.

Sabrina (rechts) und Josefine lassen sich standesgemäß von Sven Grütter bei der Treckerparade durchs Dorf kutschieren. Foto: Susanne Christmann

Die Mützeler ließen sich den Spaß nicht nehmen und schauten Treckerfreunde-Chef Sven Grütter beim Nachmessen des Wasserstandes bei der Geschicklichkeitsprüfung auf die Finger. Denn es galt beim Hindernisparcours mit Anhänger, eine ganz bestimmte Menge Wasser zu verschütten. Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt ließ es schwappen und kam dicht an die grüne Marke heran.